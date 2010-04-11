Милан
мин
-
Дида
Дида
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Фавалли
Джузеппе Фавалли
63
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
75
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Морейра
Роналдо Морейра
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
75
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
48'
80'
90
Запасные
-
Рома
Флавио Рома
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
-
Каладзе
Каха Каладзе
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Фламини
Матье Фламини
-
Индзаги
Филиппо Индзаги
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
61
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
43'
72
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Лопес
Макси Лопес
12'
90
-
Иско
Мариано Иско
83
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Моримото
Такаюки Моримото