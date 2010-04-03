Бари
мин
-
Камата
Педро Камата
46
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
88
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
80
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Ламберти
Иларио Ламберти
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Коман
Владимир Коман
Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
72
-
Тони
Лука Тони
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
19'
64
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
Тонетто
Макс Тонетто
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Мотта
Марко Мотта
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Баптиста
Жулио Баптиста