Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
89
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
72
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
35
-
Лопес
Макси Лопес
14'
32'
90
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Сполли
Николас Сполли
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Скьякка
Фабио Скьякка
-
Моримото
Такаюки Моримото
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
62
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
89
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
70
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес