Дженоа
мин
-
Фатич
Иван Фатич
90
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
90
-
Паласио
Родриго Паласио
55
-
Суасо
Давид Суасо
12
Запасные
-
Лазаревич
Деян Лазаревич
-
Териджи
Леонардо Териджи
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
Боаки
Ричмонд Боаки
Ливорно
мин
-
Пруч
Юрген Пруч
50
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Моро
Давиде Моро
70
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Тавано
Франческо Тавано
88'
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
58
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи