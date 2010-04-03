Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Бьянко
Паоло Бьянко
90
-
Капелли
Даниэле Капелли
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
70'
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
68
-
Аморузо
Никола Аморузо
90
Запасные
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
-
Вольпи
Серджо Вольпи
-
Радованович
Иван Радованович
-
Касерта
Фабио Касерта
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Дони
Кристиано Дони
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Пратали
Франческо Пратали
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Малаго
Марко Малаго
-
Одибе
Майкл Одибе
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо