Палермо
мин
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
76
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
87
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
10'
43'
79'
90
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
83
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
62
-
Казарини
Федерико Казарини
77
-
Гуана
Роберто Гуана
70
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
38'
90
-
Буске
Антонио Буске
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Писану
Андреа Писану
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Сантос
Рафаэль Сантос
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Салайета
Марсело Салайета