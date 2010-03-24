Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
56
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
86'
88
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
58'
73
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Донати
Массимо Донати
-
Коман
Владимир Коман
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Сампдория
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Росси
Марко Росси
32
-
Дзаури
Лучано Дзаури
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Губерти
Стефано Губерти
76
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
71
-
Кассано
Антонио Кассано
19'
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Тестарди
Эмануэле Тестарди
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
-
Поли
Андреа Поли
-
Семиоли
Франко Семиоли
-
Падалино
Марко Падалино
-
Щепович
Стефан Щепович
-
Кассано
Марио Кассано