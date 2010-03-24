Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
77
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
61'
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
69
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
64
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Пандев
Горан Пандев
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
36'
41'
90
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Лусио
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Марига
Макдональд Марига
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Милито
Диего Милито
Ливорно
мин
-
Пруч
Юрген Пруч
90
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
64
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
46
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
90
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
51
Запасные
-
Лигнани
Маттео Лигнани
-
Барди
Франческо Барди
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Витале
Луиджи Витале
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
-
Тавано
Франческо Тавано
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли