Дженоа
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Томович
Ненад Томович
66
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
75'
90
-
Место
Джандоменико Место
55
-
Сапатер
Альберто Сапатер
55
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
90
Запасные
-
Лазаревич
Деян Лазаревич
-
Фатич
Иван Фатич
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Алексич
Даниэль Алексич
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Росси
Марко Росси
-
Суасо
Давид Суасо
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
86
-
Бертоло
Николас Бертоло
82
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
78'
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
34'
67
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Блази
Мануэле Блази
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Микколи
Фабрицио Микколи