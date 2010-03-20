Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
55
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
24'
88
Запасные
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Сантон
Давиде Сантон
66
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
66
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Милито
Диего Милито
11'
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Марига
Макдональд Марига
-
Пандев
Горан Пандев
-
Куарежма
Рикарду Куарежма