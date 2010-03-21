Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Одибе
Майкл Одибе
90
-
Росси
Андреа Росси
90
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
10'
69
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Малаго
Марко Малаго
-
Терци
Клаудио Терци
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Модесто
Франческо Модесто
58
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
63
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
71
-
Буске
Антонио Буске
90
-
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Морас
Вангелис Морас
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Хименес
Хенри Хименес