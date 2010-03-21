Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
76
-
Бьянко
Паоло Бьянко
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Падоин
Симоне Падоин
13'
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
54'
90
-
Аморузо
Никола Аморузо
90
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
49'
79
Запасные
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Пелузо
Федерико Пелузо
-
Вольпи
Серджо Вольпи
-
Радованович
Иван Радованович
-
Касерта
Фабио Касерта
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Ливорно
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Пьери
Мирко Пьери
80
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
46
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
52
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Барди
Франческо Барди
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Витале
Луиджи Витале
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Тавано
Франческо Тавано