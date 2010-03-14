Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Сивилья
Себастьяно Сивилья
63
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Фирмани
Фабио Фирмани
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
да Силва
Франселино да Силва
37
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
-
Берни
Томмазо Берни
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
-
Бьява
Джузеппе Бьява
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
Маури
Стефано Маури
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
87
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
51'
60
-
Альварес
Эдгар Альварес
64'
90
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
67
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Ламберти
Иларио Ламберти
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Гацци
Алессандро Гацци
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини