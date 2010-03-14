Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
70'
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
43'
65'
83
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
89
-
Санчес
Алексис Санчес
87
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Кода
Андреа Кода
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Корради
Бернардо Корради
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
46
-
Блази
Мануэле Блази
62
-
Микколи
Фабрицио Микколи
76
-
Кавани
Эдинсон Кавани
80'
90
Запасные
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Эрнандес
Абель Эрнандес