Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
88
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
76
-
Лопес
Макси Лопес
73'
84
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90'
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
83'
90
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Карбони
Эзекель Карбони
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Аугустин
Блажей Аугустин
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Станкович
Деян Станкович
77
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
80
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Марига
Макдональд Марига
46
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Милито
Диего Милито
54'
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Крхин
Рене Крхин
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Пандев
Горан Пандев
-
Куарежма
Рикарду Куарежма