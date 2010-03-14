Ювентус
мин
-
Кименти
Антонио Кименти
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
55
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
2'
6'
78
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
46
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
10'
90
-
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Гроссо
Фабио Гроссо
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
-
Рибас
Диего Рибас
-
Каморанези
Мауро Каморанези
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Пратали
Франческо Пратали
45
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
47'
75'
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
16
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
15'
87
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Одибе
Майкл Одибе
-
Терци
Клаудио Терци
-
Кодря
Пол Кодря
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Калайо
Эмануэле Калайо