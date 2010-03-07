Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Одибе
Майкл Одибе
46
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Пратали
Франческо Пратали
85
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
69'
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
52
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Терци
Клаудио Терци
-
Яяло
Мато Яяло
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Пачи
Массимо Пачи
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Валиани
Франческо Валиани
73
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
34'
84
-
Креспо
Эрнан Креспо
83
-
Хименес
Луис Хименес
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Лунардини
Франческо Лунардини
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Дзенони
Дамиано Дзенони
-
Божинов
Валерий Божинов