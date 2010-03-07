Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
68
-
Микколи
Фабрицио Микколи
81'
86
-
Кавани
Эдинсон Кавани
80
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Челустка
Ондржей Челустка
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Ливорно
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
46
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
64
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
71
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Барди
Франческо Барди
-
Витале
Луиджи Витале
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Тавано
Франческо Тавано