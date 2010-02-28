Ювентус
мин
-
Маннингер
Александр Маннингер
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
80
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
80
-
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
-
Гроссо
Фабио Гроссо
-
Легротталье
Никола Легротталье
-
Марроне
Лука Марроне
-
Зебина
Джонатан Зебина
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
-
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
85
-
Микколи
Фабрицио Микколи
60'
90
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
70
Запасные
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Кавани
Эдинсон Кавани
-
Будан
Игор Будан