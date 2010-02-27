Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
81
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
40'
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
4'
59
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Лопес
Макси Лопес
71
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90'
90
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Аугустин
Блажей Аугустин
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Коман
Владимир Коман
46
-
Гацци
Алессандро Гацци
80
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
80
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Ламберти
Иларио Ламберти
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Донати
Массимо Донати
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини