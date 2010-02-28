Ливорно
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
78
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Витале
Луиджи Витале
85
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
63
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
10'
90
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Бернардини
Алессандро Бернардини
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Тавано
Франческо Тавано
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Крибари
Санчес Крибари
78
-
Пратали
Франческо Пратали
90
-
Росси
Андреа Росси
46
-
Циолис
Александрос Циолис
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
58
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90'
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Яяло
Мато Яяло
-
Кодря
Пол Кодря
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Калайо
Эмануэле Калайо