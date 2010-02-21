Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Варгас
Хуан Варгас
62'
90
-
Болатти
Марио Болатти
54
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
77
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
78'
90
Запасные
-
Карраро
Федерико Карраро
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
-
Карнейро
Кейррисон Карнейро
Ливорно
мин
-
Маркини
Давиде Маркини
90
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
36'
90
-
Моро
Давиде Моро
65
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
75
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
50
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Пьери
Мирко Пьери
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро