Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Менез
Жереми Менез
76
-
Черчи
Алессио Черчи
68
-
Вучинич
Мирко Вучинич
18'
81
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Тонетто
Макс Тонетто
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Мотта
Марко Мотта
-
Писарро
Давид Писарро
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Баптиста
Жулио Баптиста
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сполли
Николас Сполли
82
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
63
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
73
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Лопес
Макси Лопес
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Аугустин
Блажей Аугустин
90
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Карбони
Эзекель Карбони
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Мартинес
Хорхе Мартинес