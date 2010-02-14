Ливорно
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Пьери
Мирко Пьери
46
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
54
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
78
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Витале
Луиджи Витале
-
Моро
Давиде Моро
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Модесто
Франческо Модесто
8
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Буске
Антонио Буске
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
22'
36
-
Суччи
Давиде Суччи
65
Запасные
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Аппиа
Стивен Аппиа
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
-
Салайета
Марсело Салайета