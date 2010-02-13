Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
84'
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
66
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Бриги
Маттео Бриги
33'
63'
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
46
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Баптиста
Жулио Баптиста
-
Менез
Жереми Менез
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
56
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
81'
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
74
Запасные
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес