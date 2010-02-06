Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
81
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
62'
90
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
-
Будан
Игор Будан
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
-
Пачи
Массимо Пачи
90
-
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
89
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
31
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
72'
90
-
Хименес
Луис Хименес
61
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Лунардини
Франческо Лунардини
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
-
Божинов
Валерий Божинов