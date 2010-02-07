Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Пратали
Франческо Пратали
80
-
Малаго
Марко Малаго
90
-
Росси
Андреа Росси
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Циолис
Александрос Циолис
46
-
Яяло
Мато Яяло
41
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
82'
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
Сампдория
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
3'
90
-
Луккини
Стефано Луккини
41
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
85
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Семиоли
Франко Семиоли
90
-
Поцци
Никола Поцци
77'
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
57
Запасные
-
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
-
Росси
Марко Росси
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Поли
Андреа Поли
-
Щепович
Стефан Щепович