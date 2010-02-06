Ливорно
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
60
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
26'
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
81
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
86
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Бернардини
Алессандро Бернардини
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Моро
Давиде Моро
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
51
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
42'
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
84
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Марроне
Лука Марроне
-
Зебина
Джонатан Зебина
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
-
Джовинко
Себастьян Джовинко