Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Касерта
Фабио Касерта
73
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
68
-
Дони
Кристиано Дони
90
-
Аморузо
Никола Аморузо
73
Запасные
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Капелли
Даниэле Капелли
-
Бьянко
Паоло Бьянко
-
Вольпи
Серджо Вольпи
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Коман
Владимир Коман
73
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
69
-
Баррето
Пауло Баррето
66
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо