Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
80'
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
65
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90
-
Лопес
Макси Лопес
55
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
-
Потенца
Алессандро Потенца
-
Иско
Мариано Иско
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Аугустин
Блажей Аугустин
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
78
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
32'
72
-
Санчес
Алексис Санчес
89
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Чара
Рикардо Чара
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Баста
Душан Баста
-
Пепе
Симоне Пепе
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
-
Корради
Бернардо Корради