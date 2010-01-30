Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
5'
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
66
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
29
-
Альварес
Эдгар Альварес
7'
90
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
57
-
Баррето
Пауло Баррето
62'
90
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Донати
Массимо Донати
-
Коман
Владимир Коман
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
34
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
54'
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
84
-
Микколи
Фабрицио Микколи
66
-
Кавани
Эдинсон Кавани
28'
90
Запасные
-
Бричетто
Джакомо Бричетто
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
-
Будан
Игор Будан