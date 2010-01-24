Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
84
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
79
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
28'
37'
53
Запасные
-
Бричетто
Джакомо Бричетто
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Блази
Мануэле Блази
-
Будан
Игор Будан
Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Сантана
Марио Сантана
46
-
Джилардино
Альберто Джилардино
61
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
84
-
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
-
Карраро
Федерико Карраро
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
Натали
Чезаре Натали
-
Болатти
Марио Болатти
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Йоветич
Стеван Йоветич