Болонья
мин
-
Коломбо
Роберто Коломбо
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
79
-
Валиани
Франческо Валиани
49
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Спитони
Филиппо Спитони
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
-
Нсереко
Савио Нсереко
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Салайета
Марсело Салайета
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
75
-
Коман
Владимир Коман
75
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
39'
59
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Гацци
Алессандро Гацци