Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
61
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
46
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
78
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Витале
Луиджи Витале
-
Филиппини
Антонио Филиппини
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Тавано
Франческо Тавано
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
68
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Грава
Джанлука Грава
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
81
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
90'
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
45'
90
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Рулло
Эрминио Рулло
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Контини
Маттео Контини
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Суньига
Камило Суньига
-
Инсинье
Лоренцо Инсинье