Кальяри
мин
-
Парола
Андреа Парола
90
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
74
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Коссу
Андреа Коссу
82
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
3'
50'
90
-
Матри
Алессандро Матри
63
Запасные
-
Виджорито
Мауро Виджорито
-
Марцоратти
Лино Марцоратти
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Дессена
Даниэле Дессена
-
Бароне
Симоне Бароне
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Витале
Луиджи Витале
52
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Тавано
Франческо Тавано
46
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Модика
Самуэле Модика
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Пьери
Мирко Пьери
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус