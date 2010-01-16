Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Коман
Владимир Коман
78
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
89
-
Баррето
Пауло Баррето
60'
64'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
65
-
Лусио
Лусио
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
65
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Пандев
Горан Пандев
69'
90
-
Милито
Диего Милито
74'
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
79
Запасные
-
Карлсен
Себастьян Карлсен
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
-
Арнаутович
Марко Арнаутович