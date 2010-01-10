Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
89
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
54
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
70'
90
-
Будан
Игор Будан
46
Запасные
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Аталанта
мин
-
Коппола
Фердинандо Коппола
90
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
-
Капелли
Даниэле Капелли
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
79
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
90
-
Дони
Кристиано Дони
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
83
Запасные
-
Мадонна
Никола Мадонна
-
Консильи
Андреа Консильи
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Касерта
Фабио Касерта
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон