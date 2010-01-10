Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
90
-
Донадель
Марко Донадель
72
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Сантана
Марио Сантана
90
-
Муту
Адриан Муту
38'
78
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Карраро
Федерико Карраро
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Натали
Чезаре Натали
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
51
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
59
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
26'
77
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Гацци
Алессандро Гацци