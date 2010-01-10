Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
32
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Тавано
Франческо Тавано
23'
67
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
62'
89
Запасные
-
Модика
Самуэле Модика
-
Симеони
Лука Симеони
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Витале
Луиджи Витале
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лунардини
Франческо Лунардини
59
-
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
76
-
Пачи
Массимо Пачи
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
68'
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Палоски
Альберто Палоски
59
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
-
Будель
Алессандро Будель
-
Паварини
Никола Паварини
-
Дзенони
Дамиано Дзенони
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Аморузо
Никола Аморузо
-
Божинов
Валерий Божинов