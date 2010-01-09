Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
66
-
Пандев
Горан Пандев
90
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
46
-
Милито
Диего Милито
24'
90
-
Станкович
Деян Станкович
46
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
36'
89'
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Донати
Джулио Донати
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
-
Стеванович
Ален Стеванович
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Алибек
Денис Алибек
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
46
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
37'
81
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
18'
65'
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
71
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Терци
Клаудио Терци
-
Росси
Андреа Росси
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи