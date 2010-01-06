Сампдория
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
46
-
Росси
Марко Росси
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
58
-
Поли
Андреа Поли
90
-
Семиоли
Франко Семиоли
87
-
Кассано
Антонио Кассано
41'
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Маннини
Даниеле Маннини
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Сориано
Роберто Сориано
-
Поцци
Никола Поцци
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
57
-
Кавани
Эдинсон Кавани
40'
90
Запасные
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Будан
Игор Будан