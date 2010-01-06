Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Коларов
Александар Коларов
90'
90
-
Диаките
Модибо Диаките
35
-
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Фирмани
Фабио Фирмани
90
-
Баронио
Роберто Баронио
90
-
да Силва
Франселино да Силва
66
-
Флоккари
Сержио Флоккари
48'
54'
68
-
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
-
Индзаги
Симоне Индзаги
-
Берни
Томмазо Берни
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Маури
Стефано Маури
-
Брокки
Кристиан Брокки
-
Рокки
Томмазо Рокки
-
Макинва
Стефен Макинва
Ливорно
мин
-
Маркини
Давиде Маркини
65
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
19
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
7'
13
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Пьери
Мирко Пьери
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Тавано
Франческо Тавано