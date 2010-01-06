Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
57
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
73
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
68'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
6'
16
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Коман
Владимир Коман
-
Гацци
Алессандро Гацци
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Баста
Душан Баста
75
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Пепе
Симоне Пепе
90
-
Исла
Маурисио Исла
57
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
-
Санчес
Алексис Санчес
70
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Сикейра
Гильерме Сикейра
-
Домицци
Маурицио Домицци
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
-
Корради
Бернардо Корради