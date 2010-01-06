Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Яролим
Лукаш Яролим
46
-
Маккароне
Массимо Маккароне
84'
90
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
70
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
54
Запасные
-
Гарофало
Агостино Гарофало
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Росси
Андреа Росси
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яяло
Мато Яяло
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
51
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
5'
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
64
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Сантана
Марио Сантана
28'
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Донадель
Марко Донадель
51
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
36'
66'
90
-
Муту
Адриан Муту
79'
90
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Натали
Чезаре Натали
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
-
Бабакар
Хума Бабакар