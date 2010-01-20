Дженоа
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
62
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
52'
90
-
Юрич
Иван Юрич
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Суасо
Давид Суасо
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
74
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Томович
Ненад Томович
-
Бьява
Джузеппе Бьява
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
Креспо
Эрнан Креспо
Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
12
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
90
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
61
-
Баррето
Пауло Баррето
4'
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
72
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Донати
Массимо Донати
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо