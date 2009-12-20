Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
39'
81
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
77
-
Кандрева
Антонио Кандрева
65
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
47'
90'
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Дионизи
Федерико Дионизи
Сампдория
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Росси
Марко Росси
70
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
54
-
Семиоли
Франко Семиоли
53
-
Кассано
Антонио Кассано
15'
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
Циглер
Рето Циглер
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
-
Поцци
Никола Поцци