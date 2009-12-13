Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
63
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
59
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Сполли
Николас Сполли
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Иско
Мариано Иско
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
72
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
76
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
88'
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Ривас
Нельсон Ривас
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
-
Дионизи
Федерико Дионизи