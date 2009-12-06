Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
55
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
28
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
68
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Марколини
Микеле Марколини
69
-
Бентивольо
Симоне Бентивольо
66'
90
-
Ригони
Лука Ригони
12'
73
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
64
Запасные
-
Ханин
Йонесе Ханин
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Скардина
Франческо Скардина
-
Малаго
Марко Малаго
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
-
Граноче
Пабло Граноче
-
Богдани
Эрьон Богдани