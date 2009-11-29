Бари
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
78'
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Коман
Владимир Коман
83
-
Альварес
Эдгар Альварес
57
-
Баррето
Пауло Баррето
78
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Камата
Педро Камата
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
Сиена
мин
-
Женевье
Гаэль Женевье
90
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Рози
Алеандро Рози
66
-
Вергассола
Симоне Вергассола
3'
90
-
Яролим
Лукаш Яролим
90
-
Фини
Микеле Фини
63
-
Маккароне
Массимо Маккароне
85
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Росси
Андреа Росси
-
Кодря
Пол Кодря
-
Яяло
Мато Яяло
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра