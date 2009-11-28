Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
74
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
86
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
38'
74
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
29'
90
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Фелипе
Фелипе
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Исла
Маурисио Исла
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Корради
Бернардо Корради
Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
46
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
55
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
86
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Витале
Луиджи Витале
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус